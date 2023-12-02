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Организация «Врачи без границ» обвинила Израиль в стрельбе по колонне своих автомобилей

Franceinfo: ЦАХАЛ виновен в обстреле машин организации «Врачи без границ»

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Israel Defense Forces/Reuters

Организация «Врачи без границ» (MSF) считает армию Израиля (ЦАХАЛ) ответственной за стрельбу по колонне автомобилей организации 18 ноября. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на документ MSF.

По словам одного из членов MSF, незадолго до стрельбы он видел снайперов на крыше здания и танки. Организация потребовала от властей Израиля объяснений, а также независимого расследования.

Как отмечает Franceinfo, MSF обвиняет ЦАХАЛ в умышленном уничтожении транспортных средств организации в секторе Газа 20 ноября.

В начале ноября Палестинский Красный полумесяц сообщал, что армия Израиля открыла огонь по машине скорой помощи в секторе Газа.

Гуманитарная организация MSF ранее выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров по прекращению насилия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечалось, что необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не принесла никаких значимых результатов для полного прекращения неизбирательного насилия.

Ранее стало известно, что в секторе Газа из-за обстрелов и нехватки топлива не работает почти половина больниц.

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