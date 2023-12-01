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Российская ПВО сбила украинские Ми-8 и МиГ-29

Минобороны сообщило об уничтожении украинских МиГ-29 и Ми-8 над новыми регионами

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militarizm.su

Министерство обороны РФ сообщило, что российская ПВО сбила украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, передает РИА Новости.

Ми-8 был сбит в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области, а МиГ-29 — над Пересадовкой Николаевской области.

24 ноября в Минобороны также сообщили, что системами ПВО России за неделю были сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего, по данным Минобороны РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, а также 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня.

30 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте. О контрнаступлении, по его словам, речи больше не идет.

Парламентарий также привел слова Владимира Зеленского о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Это означает, что Украина переходит в оборону, констатировал Гончаренко.

Ранее военный эксперт оценил планы Зеленского по строительству укреплений.

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