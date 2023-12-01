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Военный эксперт: украинская линия обороны упростит задачу ВС РФ

Полковник Баранец: строительство Киевом укреплений лишь упростит задачу ВС РФ

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Yevhen Titov/Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах построить оборонительные сооружения вдоль всей линии боевого соприкосновения. По мнению эксперта, это лишь упростит задачу Вооруженным силам России.

«Это говорит не только о смене стратегии, но и о тех проблемах, которые ожидают Зеленского зимой. Армия будет переходить к позиционной обороне, личный состав будет сидеть в окопах, что облегчит нам решение задач. Мы не будем действовать по-украински, устраивая для своих штурмы, мы будем бомбить их оборонительные рубежи ракетами, бомбами снарядами, авиацией», — отметил эксперт.

Он добавил, что Киев явно рассчитывает на то, что Москва купится на эту удочку, отправив пехоту на украинские укрепления. Однако дураков в российском военном командовании нет, подчеркнул Баранец.

30 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте. О контрнаступлении, по его словам, речи больше не идет.

Парламентарий также привел слова Зеленского о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Это означает, что Украина переходит в оборону, констатировал Гончаренко.

Ранее Зеленский признался, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с РФ.

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