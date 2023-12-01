Шойгу рассказал о стратегических учениях «Океан»

Министр обороны Российской Федерации заявил на селекторном совещании, что стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» станут итоговым мероприятием подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. По его словам, в около 20 из них будут привлекаться иностранные вооруженные силы, в том числе в четырех — в рамках ОДКБ и ШОС.

«Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» с привлечением всех видов вооруженных сил», — пояснил он.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ рассказал, как российский флот сдерживает ВМС НАТО в Мировом океане. По его словам, российские корабли в 2023 году совершили более 50 походов общей протяженностью более 200 тысяч морских миль. Он отметил, что в целом интенсивность боевой подготовки российских моряков увеличилась в 1,2 раза.

Ранее Зеленский признался, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с РФ.