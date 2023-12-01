В зоне спецоперации уничтожили первую женщину-танкиста ВСУ Инну Стойко

В зоне специальной военной операции (СВО) была уничтожена первая женщина-танкист Вооруженных сил Украины 38-летняя Инна Стойко. Такая информация была опубликована в Telegram-канале «Шепот фронта» со ссылкой на украинские социальные сети.

Согласно информации канала, она служила старшим водителем в 3-й отдельной танковой бригаде в составе Сухопутных войск украинской армии и принимала участие в боях за города Изюм и Барвенково.

В публикации также указывается, что порядка 200 военнослужащих этой бригады были отмечены государственными наградами.

Если бы Киев пошел на мир с Москвой на переговорах 2022 года, он бы сохранил множество жизней собственных людей, считает бывший глава российских переговорщиков Владимир Мединский. На тех переговорах Россия требовала, чтобы Украина обязалась не вступать в НАТО и признала потерю Крыма и Донбасса. Украинская сторона ранее заявила, что отказаться от перемирия Киев подтолкнули, в том числе, западные союзники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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