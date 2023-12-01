Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам

В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнил обязательства по освобождению из плена большего числа женщин. Об этом пишет The Times of Israel.

По словам представителей офиса, Израиль намерен достигнуть целей войны: освобождения заложников, ликвидации ХАМАС и обеспечения того, чтобы Газа больше никогда не могла угрожать Израилю.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Перемирие сторон начало работать с 24 ноября и несколько раз продлевалось, однако 1 декабря ЦАХАЛ объявил о воздушной тревоге у сектора Газа.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о последствиях перемирия между Израилем и ХАМАС.