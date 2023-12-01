Армия Израиля подтвердила возобновление боевых действий в секторе Газа

Израильские военные возобновляют полномасштабные боевые операции в Газе. Об этом сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

«Мы возвращаемся к полномасштабным боевым действиям», — привели в эфире слова неназванного источника в израильских политических структурах.

Чиновник уточнил, что переговоры об освобождении заложников не ведутся. Также в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС не предоставил список пленников, которых освободит 1 декабря.

До этого Армия обороны Израиля обвинила палестинское радикальное движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.

1 декабря сирены воздушной тревоги прозвучали в районах у сектора Газа впервые с 24 ноября.

Кроме того, Армия обороны Израиля сообщила о перехвате системами ПВО выпущенной с территории сектора Газа ракеты. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС завершилось 1 декабря в 7:00 (8:00 мск).

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.