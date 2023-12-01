Саудовский телеканал сообщил, что ХАМАС не заявлял о продлении перемирия

Срок действия режима прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа истек, палестинская радикальная группировка ХАМАС не заявила о его продлении. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно информации канала, израильская авиация вернулась в небо над Газой, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по северо-западным районам палестинского анклава.

Перед этим Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия. Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Перемирие сторон начало работать с 24 ноября и несколько раз продлевалось, однако 1 декабря ЦАХАЛ объявил о воздушной тревоге у сектора Газа.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о последствиях перемирия между Израилем и ХАМАС.