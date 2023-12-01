Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Саудовский телеканал сообщил, что ХАМАС не заявлял о продлении перемирия

Al Hadath: гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Срок действия режима прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа истек, палестинская радикальная группировка ХАМАС не заявила о его продлении. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно информации канала, израильская авиация вернулась в небо над Газой, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по северо-западным районам палестинского анклава.

Перед этим Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия. Об этом военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Перемирие сторон начало работать с 24 ноября и несколько раз продлевалось, однако 1 декабря ЦАХАЛ объявил о воздушной тревоге у сектора Газа.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о последствиях перемирия между Израилем и ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий