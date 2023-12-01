Пленный матрос заявил о подготовке морпехов ВСУ на военной базе Британии

Канадские военнослужащие обучают украинских морских пехотинцев на военной базе около Лидса в Великобритании. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский матрос из 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Нестерюк.

«Обучение проходил… в Великобритании. В поселке Лидс», — уточнил военнопленный.

По его словам, инструкторы у ста прибывших на военную базу украинцев были из Канады. Их обучали стрельбе из АК-74.

Нестерюк сдался в плен российской армии в конце ноября в Херсонской области. Морпех отметил, что принял это решение после десантирования под населенным пунктом Крынки. Морпех узнал об алгоритме сдачи из аудиообращения ВС России, которое транслировалось на передовой.

29 ноября стало известно, что российские военные для воздействия на украинских солдат применили спецкомплекс. Бронеавтомобили выдвигаются на передовую, включают комплекс «Языковед» и призывают украинских солдат сдаться в плен.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.