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Канцелярия Нетаньяху подтвердила передачу новой партии заложников

Канцелярия Нетаньяху подтвердила передачу 6 заложников Красному кресту

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Reuters TV/Reuters

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о передачи шести израильских заложников Красному Кресту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канцелярии.

«Правительство Израиля обнимает шестерых наших граждан, которые сейчас вернулись на территорию Израиля. Уполномоченные должностные лица сообщили семьям, что их близкие вернулись в Израиль», — заявили в канцелярии.

В ведомстве Нетаньяху уточнили, что теперь общее число освобожденных заложников составляет 110 человек за прошедшие семь дней перемирия.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Красному Кресту переданы еще шесть заложников из сектора Газа.

Освобожденные заложники в настоящее время направляются из сектора Газа в Израиль — заложники были вывезены через КПП «Рафах» в Египет и теперь двигаются к месту встречи в Керем-Шаломе. Их сопровождают медики Красного Креста.

Ранее движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в городе Иерусалим.

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