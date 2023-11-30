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Украинский военный назвал эффективное российское оружие

В ВСУ назвали эффективное российское оружие против снарядов HIMARS и Excalibur

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Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что удалось поразить российскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» в районе Авдеевки в Донецкой народной республике.

Командир подразделения дронов 59-й мотопехотной бригады ВСУ Павел Петриченко опубликовал видео, на котором снаряд попадает по российскому комплексу РЭБ. По его словам, подобные системы значительно мешают продвижению украинских войск.

Украинский военный добавил, что система «Поле-21» намного снижает точность попадания снарядов HIMARS и Excalibur благодаря созданию радиоэлектронных помех, однако из-за наведения с помощью систем GPS данные боеприпасы более уязвимы для РЭБ.

Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что республика может переориентировать свое производство беспилотных летательных аппаратов на борьбу с российскими системами РЭБ, если Запад предоставит необходимые технологии.

Ранее военный эксперт объяснил, почему ВСУ боятся российских дронов «Ланцет».

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