Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки «Запад» огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

По его словам, силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника «Фурия» и один дрон «Лелека-100» в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также хранилище авиационного топлива.

До этого портал Business Insider писал, что способность российских войск глушить украинские беспилотники улучшилась, что вынуждает операторов беспилотных летательных аппаратов перемещаться ближе к линии фронта и подвергаться большей опасности.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.