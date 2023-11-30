Военно-морской флот России получил две подводные лодки

Военно-морской флот России (ВМФ) получил две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») и многоцелевую «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М»), передает РИА Новости, ссылаясь на источник в военно-промышленном комплексе.

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на «Севмаше» подводных лодок «Александр III» и «Красноярск», — сказал источник.

По его словам, официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах будет проведена после 10 декабря.

Источник отметил, что корабль считается принятым в боевой состав ВМФ РФ только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага.

«Технически корабли переданы», — указал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 12 кораблей поступят в Военно-морской флот РФ до конца 2023 года.

По его словам, среди них будут надводные и подводные корабли.

До этого сообщалось, что в России успешно проходит испытания новая универсальная торпеда УМТ.

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