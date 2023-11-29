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Кадыров раскрыл дату окончания спецоперации

Кадыров предсказал победу России в СВО в 2024 году

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Россия в 2024 году победит в спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что до победы еще предстоит вернуть несколько городов.

«А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, наконец, удастся освободить украинский народ от «уничтожения Западом». Кадыров предрек, что в 2024 году придут «хорошие новости и победа».

Он обратил внимание, что уверенными шагами Россия продвигается вперед. Кадыров указал, что по сравнению с Украиной Россия находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении.

Накануне глава Чечни заяви, что три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться на СВО. Он добавил, что личный состав чеченских подразделений отличается высокой боеспособностью и чрезвычайно мотивирован на результат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о вылете специального воздушного судна с добровольцами из аэропорта Грозного в зону проведения СВО.

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