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ВС России для воздействия на украинских солдат применили спецкомплекс

Армия России применила акустический комплекс против ВСУ на Херсонском направлении

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военные на Херсонском направлении применили против Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальный акустический комплекс «Языковед». Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск «Днепр».

Это было сделано в рамках психологического воздействия на рядовых. По словам командира, мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля «Тигр» предназначен для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника.

Военнослужащий пояснил, что бронеавтомобили выдвигаются на передовую, включают комплекс «Языковед» и призывают украинских солдат сдаться в плен.

Накануне пленный штурмовик ВСУ рассказал о шантаже со стороны командования. По его словам, украинские солдаты по рации слышат, что говорит командование. Они угрожает не проводить эвакуацию с поля боя, если бойцы не пойдут в атаку.

Накануне попавший в плен украинский военный Богдан Куманский заявил, что в рядах ВСУ очень много «отказников» и случаев самовольного оставления части.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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