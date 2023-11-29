НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие

Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год носит добровольный характер и не предусматривает передачу Киеву летального оружия. Об этом говорится в заявлении глав МИД альянса по итогам встречи в формате НАТО — Украина.

Как указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, на отказе от предоставления Украине летального оружия настоял Будапешт, поскольку «такой шаг мог бы создать риск эскалации».

Дипломат подчеркнул, что конфликт на Украине не является «войной» НАТО, поэтому Венгрия отвергает любой подход, исходящий из этого.

Свое заявление Сийярто сделал на пресс-конференции по итогам заседания совета Украина — НАТО, трансляция которой велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29 ноября в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран НАТО, на котором обсуждался процесс сближения Украины с Североатлантическим альянсом.

По имеющимся данным, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.

До этого НАТО и Украина договорились сотрудничать по подготовке военных.

Ранее в НАТО заявили, что не давят на Украину в вопросе переговоров с Россией.