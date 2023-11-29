Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

НАТО исключило из помощи Украине в 2024 году летальное оружие

НАТО не передаст Киеву летальное оружие в 2024 году по программе сотрудничества

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год носит добровольный характер и не предусматривает передачу Киеву летального оружия. Об этом говорится в заявлении глав МИД альянса по итогам встречи в формате НАТО — Украина.

Как указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, на отказе от предоставления Украине летального оружия настоял Будапешт, поскольку «такой шаг мог бы создать риск эскалации».

Дипломат подчеркнул, что конфликт на Украине не является «войной» НАТО, поэтому Венгрия отвергает любой подход, исходящий из этого.

Свое заявление Сийярто сделал на пресс-конференции по итогам заседания совета Украина — НАТО, трансляция которой велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29 ноября в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран НАТО, на котором обсуждался процесс сближения Украины с Североатлантическим альянсом.

По имеющимся данным, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.

До этого НАТО и Украина договорились сотрудничать по подготовке военных.

Ранее в НАТО заявили, что не давят на Украину в вопросе переговоров с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий