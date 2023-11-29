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Стало известно о возможном продлении перемирия в секторе Газа

Reuters: перемирие в секторе Газа могут продлить еще на два дня

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Amir Cohen/Reuters

Гуманитарное перемирие в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем, возможно, продлят еще на два дня. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника в силовых структурах Египта.

По их информации, переговорщики считают, что перемирие в палестинском анклаве могут продлить еще на один или два дня.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон работает над продлением перемирия между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

Agence France-Presse (AFP) сообщало, что движение ХАМАС готово продлить сделку с Израилем о прекращении огня в секторе Газа еще на четыре дня.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Ранее в конгрессе США выступили за бессрочное прекращение огня в секторе Газа.

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