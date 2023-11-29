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Армения подписала программу военного сотрудничества с Великобританией

Ереван и Лондон подписали программу военного сотрудничества на 2023-2024 годы

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Sergei Grits/AP

Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам двусторонних стратегических консультаций в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

В сообщении отметили, что руководитель управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян представил британским коллегам проект «Перекресток мира». В совещании участвовал также посол республики в Великобритании Варужан Нерсесян. В ходе консультаций обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

«По итогам консультаций <…> подписали программу армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы», — отметили в пресс-службе.

До этого Армения в ООН призвала защитить жителей Карабаха от геноцида.

28 ноября в Госдепе обсудили с Арменией и Азербайджаном возможность мирного договора.

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