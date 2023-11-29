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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в ДНР

Минобороны России: средства ПВО сбили Су-25 в районе Новооленовки в ДНР

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Министерство обороны Украины

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине.

«Средствами ПВО в районе Новооленовки в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские войска смогли взять под контроль населенный пункт Артемовское, который находится рядом с городом Артемовск (украинское название — Бахмут).

До этого Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) утром 29 ноября сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Подольском городском округе Московской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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