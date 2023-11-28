Производство модернизированного АК-12 планируется начать в этом году

Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников заявил, что концерн планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12. Об этом сообщает РИА Новости.

«До конца этого года мы рассчитываем приступить к производству усовершенствованного АК-12 образца 2023 года», — заявил он.

До этого входящее в состав Ростеха обороностроительное предприятие «Высокоточные комплексы» отчиталось о поставке новых вооружений российским войскам. В компании рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации получили новые пистолеты-пулеметы ПП-2000, автоматические гранатометы АГС-30 и ручные гранатометы ГМ-94. Отмечается, что перед отправкой оружия в войска специалисты протестировали его и подкорректировали прицельные системы.

В начале ноября президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России завершен.

Ранее в России разработали турель, которой можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км.