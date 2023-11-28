Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 135 человек на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Были успешно отражены три атаки украинских войск. Бои шли в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка в Донецкой народной республике.

Помимо живой силы, были уничтожены три пикапа.

До этого украинский пленный рассказывал, почему ВСУ несут большие потери на поле боя. По его словам, командование отправляет вперед солдат без учета положения дел на поле боя. Это связано с непрофессионализмом высшего командного состава ВСУ.

Также пленный украинский солдат рассказывал, что командование ВСУ угрожает своим военнослужащим не проводить эвакуацию с поля боя, если они не пойдут в атаку.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.