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Стало известно, на сколько выполнен план по мобилизации в Сумах

План по мобилизации в Сумах выполнен на восемь процентов

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Gleb Garanich/Reuters

В Сумах Полтавской области Украины план по мобилизации выполнен на 8% за прошедшие три месяца. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в своем Telegram-канале.

По словам Артюха, Сумы провалили план по мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вы вдумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», — отметил глава областной военной администрации.

Он добавил, что во многих общинах области вовсе не ведется учет военнообязанных, а предприятия и учреждения не выполняют обязательства в вопросах мобилизации.

До этого секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов говорил, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.

Изменения подразумевают использование коммерческих рекрутинговых компаний для более целенаправленного призыва.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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