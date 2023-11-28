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Украинский пленный рассказал, почему ВСУ несут большие потери на поле боя

Пленный Шкиндаль объяснил большие потери ВСУ непрофессионализмом командования

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Mstyslav Chernov/AP

Большие потери ВСУ в спецоперации во многом связаны с непрофессиональными действиями украинского командования. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил украинский пленный Виталий Шкиндаль.

«Неправильные действия, прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают «на ноль» [передний край боестолкновения], прежде чем выучить обстановку», – рассказал Шкиндаль.

По его словам, командование отправляет вперед солдат без учета положения дел на поле боя. «Такого не бывает, как они думают. Это война сейчас артиллерии. Одна артиллерия воюет, а мы, как «мясо», сидим в окопах», — сказал украинский военнопленный.

28 ноября пленный штурмовик ВСУ рассказал о шантаже со стороны командования, которое угрожает своим военнослужащим не проводить эвакуацию с поля боя, если они не пойдут в атаку.

До этого социологи зафиксировали затухание патриотизма в стране.

Ранее американские журналисты удивились использованию ВСУ пулеметов времен Первой мировой войны.

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