Пленный штурмовик ВСУ рассказал о шантаже со стороны командования

Командование ВСУ угрожает своим военнослужащим не проводить эвакуацию с поля боя, если они не пойдут в атаку. Об этом журналистам рассказал боец Вооруженных сил Украины, попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области.

По словам пленного, украинские солдаты по рации слышат, что говорит командование.

«Со штаба говорят: «Вы штурмовики …идите вперед… А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда», — приводит РИА Новости слова бойца.

Он также считает, что кассетные боеприпасы НАТО неэффективны в качестве огневой поддержки. Помимо этого, пленный отметил большое количество российских беспилотников на линии соприкосновения и точную работу российских минометных расчетов.

До этого социологи признали затухание патриотизма на Украине.

Накануне попавший в плен украинский военный Богдан Куманский заявил, что в рядах ВСУ очень много «отказников» и случаев самовольного оставления части. По словам бойца, для затыкания дыр на фронте бросает на передовую любых солдат, независимо от уровня их подготовки.

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