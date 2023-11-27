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Историк назвал задачи российских морских беспилотников в Черном море

Историк Кнутов: морские дроны РФ помешают поставкам оружия для ВСУ

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Кадр из видео CNN

Морские дроны, которые будут переданы Минобороны РФ уже в этом году, позволят перекрыть морские пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью телеканалу «360».

Он отметил, что сейчас у Киева нет кораблей, однако лидер страны Владимир Зеленский заявил, что Украине скоро передадут несколько бортов для сопровождения грузов.

«Если действительно это так, как раз эти дроны будут к месту, чтобы лишить Зеленского возможности использовать эти суда для доставки оружия киевскому режиму в море», — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что на вооружении российского ВМФ уже стоят дроны, способные сопровождать и осуществлять прикрытие боевых кораблей.

По оценке эксперта, дальность катеров, составляющая 200 километров, «не очень большая», но ее может быть достаточно при использовании корабля-носителя. Он подчеркнул, что беспилотные аппараты могут нести как боеприпасы, так и другие грузы.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, как сейчас российским морякам удается уничтожать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью подводных металлических сетей.

Ранее на Западе оценили эффективность истребителей РФ против морских дронов ВСУ.

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