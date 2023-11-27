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Разведчики ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении

МО: разведчики ВС РФ с помощью дронов-камикадзе уничтожили пункты дислокации ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты дронов-камикадзе российской группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и опорники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, на этом направлении разведка группировки получила данные о наращивании сил противника.

«Данная разведгруппа во время выполнения боевой задачи на этот раз скорректировала огонь артиллерии за линией боевого соприкосновения для поражения выявленных целей, а также своими силами с помощью дронов-камикадзе уничтожила пункты временной дислокации и опорники ВСУ», — заявили в министерстве.

По информации оборонного ведомства, в итоге все цели были достигнуты, разведгруппа возвратилась в пункт временного развертывания. Она не понесла потерь.

На прошлой неделе подполковник народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ столкнулись с проблемами с логистикой под Купянском.

В октябре бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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