Заместитель председателя оппозиционной фракции ХДС/ХСС парламента ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что из-за масштабных поставок оружия и боеприпасов Украине немецкая армия в случае боевых действий сможет продержаться не более двух дней. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Вадефуль подчеркнул, что основные подразделения армии могут продержаться в бою максимум два дня. Он назвал подобную ситуацию катастрофической.

Политик отметил, что передача боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) привела к их тяжелому дефициту у бундесвера. Вадефуль назвал недопустимым положение, при котором немецкая армия не способна компенсировать переданную Киеву технику и боеприпасы.

Он также сказал, что не видит реальных действий для повышения боеспособности бундесвера и обвинил в этом министра обороны страны Бориса Писториуса.

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