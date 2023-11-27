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Депутат бундестага от оппозиции заявил о тяжелом дефиците боеприпасов в армии ФРГ

Депутат бундестага Вадефуль заявил о дефиците боеприпасов в армии ФРГ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Заместитель председателя оппозиционной фракции ХДС/ХСС парламента ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что из-за масштабных поставок оружия и боеприпасов Украине немецкая армия в случае боевых действий сможет продержаться не более двух дней. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Вадефуль подчеркнул, что основные подразделения армии могут продержаться в бою максимум два дня. Он назвал подобную ситуацию катастрофической.

Политик отметил, что передача боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) привела к их тяжелому дефициту у бундесвера. Вадефуль назвал недопустимым положение, при котором немецкая армия не способна компенсировать переданную Киеву технику и боеприпасы.

Он также сказал, что не видит реальных действий для повышения боеспособности бундесвера и обвинил в этом министра обороны страны Бориса Писториуса.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт считает, что санкции против России вредят экономике ФРГ.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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