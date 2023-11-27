Фермер из Украины Александр Корлол, заявил, что его коллеги сжигают свои поля в поисках российских мин, что только ухудшает ситуацию. Издание The Times приводит его слова.

Корлол рассказал о практике сжигания полей и объяснил, что фермеры делают это в надежде обнаружить и обезвредить российские мины.

По материалам статьи, российские военные оставляют минные поля для укрепления своих позиций и защиты от возможных атак со стороны украинских Вооруженных cил (ВСУ). Предполагается, что оборонительные сооружения России простираются на протяжении 600 миль (около 965,6 километра) вдоль линии боевых действий на востоке Украины. Мины размещаются в три ряда, и саперы часто обнаруживают до пяти устройств на одном квадратном метре.

В ООН также заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле. Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп указал, что дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало практически невозможным из-за действий России. Он отметил, что сейчас на Украине наблюдается самое масштабное заминирование территории и наличие неразорвавшихся боеприпасов в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.