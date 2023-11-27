Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский фермер рассказал о сожжении полей для поиска российских мин

The Times: фермеры Украины жгут свои поля для взрыва российских мин

close
100%
ГУ МЧС по Волгоградской области

Фермер из Украины Александр Корлол, заявил, что его коллеги сжигают свои поля в поисках российских мин, что только ухудшает ситуацию. Издание The Times приводит его слова.

Корлол рассказал о практике сжигания полей и объяснил, что фермеры делают это в надежде обнаружить и обезвредить российские мины.

По материалам статьи, российские военные оставляют минные поля для укрепления своих позиций и защиты от возможных атак со стороны украинских Вооруженных cил (ВСУ). Предполагается, что оборонительные сооружения России простираются на протяжении 600 миль (около 965,6 километра) вдоль линии боевых действий на востоке Украины. Мины размещаются в три ряда, и саперы часто обнаруживают до пяти устройств на одном квадратном метре.

В ООН также заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле. Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп указал, что дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало практически невозможным из-за действий России. Он отметил, что сейчас на Украине наблюдается самое масштабное заминирование территории и наличие неразорвавшихся боеприпасов в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий