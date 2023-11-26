Армия Израиля сообщила о передаче второй группы освобожденных заложников

Красный Крест передал вторую группу освобождаемых сегодня заложников через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад представители Красного Креста перевезли четырех освобожденных заложника — одного израильтянина и трех иностранных граждан — через КПП «Рафах», — говорится в публикации.

До этого телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya сообщал, что Международный комитет Красного Креста (МККК) начал прием третьей группы заложников, освобожденных палестинским движением ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

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