Бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works предрек, что Вооруженным силам Украины не получится удержать свои позиции в конфликте с Россией до февраля 2024 года.

«Украина продержится в конфликте до конца января, возможно, к февралю», — спрогнозировал эксперт.

По оценке Джонсона, основным фактором для такого прогноза стало нежелание западных стран продолжать оказывать финансовую помощь Киеву. Помимо того, вербальные обещания союзников республики не всегда соответствуют реальности и не гарантируют продолжение оборонных поставок.

Он также отметил, что власти Соединенных Штатов продолжают слепо отстаивать правоту своих действий, несмотря на очевидный провал ВСУ.

В сентябре Джонсон заявил, что Российская Федерация нанесет мощный удар по Вооруженным силам Украины, когда истощит их возможности.

Ранее в США назвали основную причину провала контрнаступления ВСУ.