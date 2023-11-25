Белгородский губернатор впервые за полгода заявил об отсутствии обстрелов за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за прошедшие сутки впервые с мая в регионе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских войск.

«По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», — написал Гладков.

С 21 мая губернатор публикует сводку об ударах по региону.

23 ноября Гладков заявил, что почти все жители, которые покидали свои дома из-за обстрелов, вернулись к себе домой.

В этот же день губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Белгородской области.

До этого сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадал один человек. Отмечалось, что в результате падения БПЛА и его детонации мужчина получил осколочные ранения нижних конечностей. Его доставили в Центральную районную больницу.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска начали чаще использовать дроны из-за дефицита артиллерийских орудий.