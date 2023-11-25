Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мобилизованный из Бурятии купил справку о собственной смерти и получил срок

В Бурятии не вернувшемуся из отпуска мобилизованному дали пять лет колонии

close
100%
Shutterstock

Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев купил справку о собственной смерти, чтобы не возвращаться в зону специальной военной операции (СВО). Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам суда, мужчина был мобилизован в ноябре 2022 года. По окончании отпуска в марте текущего года он не явился на службу в воинскую часть и проводил время по месту жительства родных, где в мае был задержан сотрудниками военной полиции. По словам Арабжаева, его жена неоднократно угрожала суицидом, поскольку опасалась за его жизнь, поэтому он решил не возвращаться в воинскую часть.

«Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новосибирске военный суд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову. Его признали виновным в дезертирстве накануне отправки в зону спецоперации.

До этого в Ульяновске двух мобилизованных осудили на 6 и 5,5 лет тюрьмы за избиение командиров.

Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за нападение на офицера.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий