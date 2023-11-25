Мобилизованный из Бурятии купил справку о собственной смерти и получил срок

Мобилизованный из Бурятии Зоригто Арабжаев купил справку о собственной смерти, чтобы не возвращаться в зону специальной военной операции (СВО). Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам суда, мужчина был мобилизован в ноябре 2022 года. По окончании отпуска в марте текущего года он не явился на службу в воинскую часть и проводил время по месту жительства родных, где в мае был задержан сотрудниками военной полиции. По словам Арабжаева, его жена неоднократно угрожала суицидом, поскольку опасалась за его жизнь, поэтому он решил не возвращаться в воинскую часть.

«Чтобы командование не осуществляло его розыск, он приобрел у неустановленного лица не соответствующее действительности свидетельство о его смерти», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новосибирске военный суд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову. Его признали виновным в дезертирстве накануне отправки в зону спецоперации.

До этого в Ульяновске двух мобилизованных осудили на 6 и 5,5 лет тюрьмы за избиение командиров.

Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за нападение на офицера.