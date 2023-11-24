Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали тех, кто помог договориться о перемирии Израиля с ХАМАС

WP заявил о ключевой роли ЦРУ и «Моссада» в перемирии Израиля с ХАМАС

close
100%
Israeli Defense Forces/Reuters

Главы двух разведывательных ведомств США и ИзраиляУильям Бернс от ЦРУ и Дэвид Барниот «Моссад» — сыграли ключевую роль в перемирии между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Источник среди дипломатов одной из арабских стран пояснил изданию, что США давили на израильтян.

Также агентство отметило роль ремьер-министра Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани. В частности, он помог в переговорном процессе, заявила газета. По мнению авторов материала, договоренности Израиля с ХАМАС по обмену заложниками стали возможны благодаря посредничеству Дохи.

В материале газеты подчеркнули участие президента США Джо Байдена в вопросах по условиям перемирия. Там заявили, что американский глава во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затрагивал вопрос обмена заложниками.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее в Европе сообщили о нарушениях со стороны Израиля в ходе осады Газы.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий