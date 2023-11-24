В США назвали тех, кто помог договориться о перемирии Израиля с ХАМАС

Главы двух разведывательных ведомств США и Израиля — Уильям Бернс от ЦРУ и Дэвид Барниот «Моссад» — сыграли ключевую роль в перемирии между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Источник среди дипломатов одной из арабских стран пояснил изданию, что США давили на израильтян.

Также агентство отметило роль ремьер-министра Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани. В частности, он помог в переговорном процессе, заявила газета. По мнению авторов материала, договоренности Израиля с ХАМАС по обмену заложниками стали возможны благодаря посредничеству Дохи.

В материале газеты подчеркнули участие президента США Джо Байдена в вопросах по условиям перемирия. Там заявили, что американский глава во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затрагивал вопрос обмена заложниками.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее в Европе сообщили о нарушениях со стороны Израиля в ходе осады Газы.