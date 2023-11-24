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ВКС РФ получили новую партию истребителей Су-35С

Компания «Ростеха» передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК «Ростеха») передал Министерству обороны России новую партию новых самолетов-истребителей Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха» в Telegram-канале.

Отмечается, что эта партия завершает поставки таких самолетов по программе 2023 года. В компании заверили, что обеспечивают Воздушно-космические силы РФ модернизированными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок, сотрудники авиационного завода для выполнения гособоронзаказ работают в три смены.

В пресс-службе добавили, что многофункциональные Су-35С прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах и долетели с аэродрома завода к месту несения службы.

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков подчеркнул, что истребитель поколения 4++ сейчас наглядно демонстрирует свои высокие характеристики в реальных боевых условиях. Этот самолет оснащен высокоэффективным управляемым вооружением класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» большой дальности, а также современной системой радиоэлектронного противодействия и обороны.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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