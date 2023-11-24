Шиитское движение атаковало беспилотниками американские базы в Ираке

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало две военные базы США на территории Ирака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Одна из баз располагается в районе международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, а другая — в провинции Анбар, база Айн-эль-Асад. По данным источников, атаки были ответом на военные действия Израиля в Газе.

Вчера, 23 ноября, боевики «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли базу Айн-эль-Асад на западе Ирака, где погиб один из бойцов группировки. Недавно военные базы США в Ираке и Сирии подвергались атакам беспилотников. В результате этих атак пострадали более 20 военных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Также хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю. Их поддерживают Иран, исламистское движение «Хезболла» в Ливане и другие шиитские группировки на Ближнем Востоке.

Ранее американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу.