Эксперты объяснили, почему ВСУ откажутся от танков Abrams до весны

США отправили на Украину 31 современный M1A2 Abrams, но ВСУ, вероятно, не будут их использовать до будущей весны, сообщает портал Business Insider со ссылкой на военных аналитиков.

Эксперты считают, что сейчас использование западной бронетехники не принесет эффекта из-за испортившейся погоды и мощной российской обороны.

Аналитики предположили, что танки вряд ли появятся на поле боя до весны.

«Поскольку фронт стабилен, украинцы, вероятно, держат их [Abrams] в резерве», — сказал Марк Канчиан, полковник морской пехоты США в отставке, который сейчас является старшим советником Центра стратегических и международных исследований. Он отметил, что зима на Украине – это грязь, дождь, мороз и снег, ехать по которым бывает очень трудно.

Именно такие условия помешали каким-либо крупным прорывам прошлой зимой, уверен эксперт.

По словам Канчиана, украинские силы будут «ждать подходящего момента», вероятно, весны, когда можно будет начать новое наступление.

Еще до отправки американских танков Abrams на Украину военный волонтер Алексей Живов назвал их слабые места.

Ранее на Украине раскритиковали немецкие танки Leopard 1.