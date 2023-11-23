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Украина заявила о создании коалиции по противовоздушной обороне

Глава Минобороны Украины Умеров: в коалицию по ПВО войдут 20 стран

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Shutterstock

Украина создаст новую коалицию по развитию противовоздушной обороны с участием 20 стран. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (…), лидеры — Германия и Франция», — приводит слова Умерова Telegram-канал Минобороны Украины.

Заявление было сделано на заседании контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

По словам Умерова, главным достижением переговоров стало утверждение пакета помощи от союзников. В частности, после недавнего визита министра обороны Германии Бориса Писториуса Украина рассчитывает на новые поставки вооружения в размере $1,4 млрд уже к середине декабря.

Кроме того, $2 млрд на военную помощь Украине планируют выделить Нидерланды, $500 тыс. — Эстония, €10 млн — Люксембург. При этом Великобритания и Норвегия будут искать возможности усиления морской коалиции на Черном море.

22 ноября сообщалось, что Германия передала новую партию военной помощи для Украины. В нее вошли БМП, тягачи, санитарные автомобили и партия 155-мм артиллерийских снарядов.

Ранее в Кремле заявили о неспособности НАТО изменить ход боевых действий на Украине.

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