Стало известно о причинах задержки начала перемирия в секторе Газа

Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках палестинского движения. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников.

По словам представителя США, ХАМАС предоставило имена, пол и национальность большинства лиц, но по некоторым из 50 пленных информация отсутствовала, что усложнило и задержало освобождение.

Как указали египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена. Один из чиновников Белого дома также заявил, что стороны, участвующие в сделке, прорабатывают «окончательные логистические детали» реализации соглашения.

До этого посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет осуществлен по формуле «3 к 1».

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее посол Израиля пообещал продолжение уничтожения ХАМАС после освобождения заложников.