Российские войска отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своей сводке.

Как рассказали в военном ведомстве, атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области была отражена подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии.

ВС РФ также нанесли огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области, заявили в Минобороны и подчеркнули, что ВСУ в ходе этих действий потеряли до 50 военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Там добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка «Krab», артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что украинские войска стали чаще использовать на Краснолиманском направлении ударные беспилотники на фоне снижения артиллерийского огня.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.