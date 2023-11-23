В Генпрокуратуре Украины признали массовое дезертирство в ВСУ

Число случаев дезерстирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) увеличилось за последнее время в десятки раз. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Генпрокуратуры Украины.

В 2021-м Генпрокуратура Украины возбудила 117 уголовных дел о дезертирстве. Еще 2028 эпизодов были оценены как самовольное оставление воинской части или места службы, также зафиксировано 33 самострела.

За девять месяцев текущего года из ВСУ совершили побег 4638 солдат, временно оставили часть 10 940, число самострелов увеличилось до 161.

Согласно данным Евростата, с 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули Украину после начала спецоперации РФ.

17 ноября сообщалось, что около 20 тысяч украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, нелегально покинули страну. Еще 21 тысяча человек пыталась покинуть страну, однако они были задержаны силовыми службами. Из них 14 тысяч человек намеревались пересечь границу в обход погранпунктов, остальные пытались выехать из страны с помощью поддельных документов, подтверждающих наличие серьезного заболевания.

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