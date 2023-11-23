В России РСЗО «Ураган» в армии заменят на высокоточные «Торнадо-С»

Ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», которые сейчас используются в российской армии, будут постепенно заменены на более современные и дальнобойные системы «Торнадо-С». Такое решение было принято министерством обороны РФ после изучения опыта спецопераций, сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

На первом этапе новая техника будет поставлена в окружные реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий. Затем системы «Торнадо-С» будут использоваться в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий.

Источники издания отметили, что модернизация системы «Ураган» представляет определенные технические сложности, в то время как «Торнадо-С» значительно расширят возможности российской артиллерии.

Ранее в государственной корпорации «Ростех» сообщили, что РСЗО «Торнадо-С» способны охватывать большие площади и поражать цели с высокой точностью. Благодаря новым управляемым снарядам дальность стрельбы РСЗО увеличилась с 90 до 120 километров, что приближает их к тактическим ракетным комплексам.

Накануне также было названо основное оружие ВСУ в зоне проведения СВО.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.