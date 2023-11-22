Парламент Болгарии одобрил поставку Киеву бронетранспортеров

Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение между местным МВД и Минобороны Украины о передаче Киеву партии старых бронетранспортеров. Об этом сообщил телеканал bTV.

Отмечается, что соглашение было заключено в рамках исполнения решения парламента от 21 июля о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки.

Украине предоставят военную технику с имеющимся у нее на борту вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет о порядка 100 бронетранспортеров, которые были сделаны около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются.

До этого советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Украина берет средства противовоздушной обороны (ПВО) в аренду у других государств на период холодов в стране. По его словам, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.