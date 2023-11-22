В Минобороны России сообщили, что ВС РФ отразили атаку ВСУ на одном из направлений

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Синьковки», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, указали в Минобороны, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад украинской армии в районах Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР), Синьковки и Тимовки в Харьковской области.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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