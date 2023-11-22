Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ отразили атаку ВСУ на одном из направлений

Минобороны РФ: отражена атака ВСУ на Купянском направлении в районе Синьковки

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Синьковки», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, указали в Минобороны, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад украинской армии в районах Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР), Синьковки и Тимовки в Харьковской области.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий