Военкомат Львовской области проверит информацию о принудительной мобилизации мужчины, кадры которой попали в социальные сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу по связям с общественностью военкомата.

«Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту», — заявили во Львовском военкомате.

Речь идет о видео, на котором предположительно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) Львова заталкивают в машину сопротивляющегося мужчину. В сети можно обнаружить большое количество видеороликов, на которых происходит похожая ситуация.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что кураторы из США и Британии советуют Украине снизить призывной возраст в стране до 17 лет.

В настоящее же время на Украине во время всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. То есть только совершеннолетних.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.