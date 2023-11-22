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Украина намеревается получить от США РЛС ближнего действия Sentinel

Politico сообщила о намерениях Киева получить от США РЛС ближнего действия

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Киев для защиты своих военных заводов намеревается получить от Вашингтона в преддверии зимы радиолокационные станции (РЛС) ближнего действия Sentinel. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает американская интернет-газета Politico.

Издание отмечает, что Украина надеется на поставку американских РЛС Sentinel, которые могут отслеживать российские баллистические ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

По данным, полученным Politico, эти РЛС могут быть использованы для противовоздушной и противоракетной обороны предприятий, на которых Украина планирует начать производство собственных вооружений.

Ранее сообщалось, что на брифинге заместителем представителя Пентагона Сабриной Сингх было объявлено, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена передать Украине четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM, а также артиллерийские боеприпасы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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