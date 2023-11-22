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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога

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Телеграм-канал «Mash»

В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает украинский Telegram-канал «Карта воздушных тревог».

В настоящее время сигналы тревоги звучат в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Telegram-канале Киевской областной военной администрации утверждается, что в регионе зафиксировано появление российских беспилотных летательных аппаратов. Поэтому в области работают системы противовоздушной обороны. В связи с этим областная военная администрация призвала местное население соблюдать «информационную гигиену» и не фотографировать и не снимать на видео действия украинских зенитчиков.

Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что российские ударные дроны-камикадзе замечены в Житомирской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена передать Украине четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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