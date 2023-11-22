Пентагон заявил, что войска США в Сирии и Ираке 66 раз подверглись атакам

Американские войска, находящиеся в Сирии и Ираке, с 17 октября 66 раз подверглись атакам. Об этом, ссылаясь на информацию, предоставленную в ходе брифинга заместителем пресс-секретаря министерства обороны США Сабриной Сингх, сообщает РИА Новости.

По словам Сингх, начиная с 17 октября на американские войска и объекты в Сирии и Ираке было совершенно не менее 66 нападений. 34 атаки произошли в Сирии, 32 — в Ираке. В результате этих нападений было ранено 62 американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что база вооруженных сил США Эт-Танф в Сирии была атакована бойцами шиитского иракского ополчения.

База Эт-Танф находится на территории Сирии незаконно — без разрешения сирийского правительства, а также без мандата ООН.

До этого Государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку «Катаиб Сайид аш-Шухада» и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.