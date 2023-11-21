Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Апти Алаудинов заявил, что в ходе специальной военной операции (СВО) произошел перелом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Перелом уже произошел. На всех участках фронта мы фиксируем планомерное движение вперед всех наших подразделений», — поделился своим мнением Алаудинов.

Он отметил, что «русская зима... всегда была союзницей».

«Думаю, что и эта зима будет выигрышной. К весне мы придем к очень серьезным результатам», — подчеркнул он.

14 октября директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов заявил о переломе в зоне специальной военной операции (СВО). Как он сказал, российские войска начали активно продвигаться вперед и сейчас им принадлежит порядка 60% инициативы на линии фронта. По словам эксперта, сейчас у российских военнослужащих появилась возможность попытаться продвинуться вперед на линии фронта.

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