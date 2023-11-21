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Средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников

МО РФ: средства ПВО РФ за сутки сбили пять украинских беспилотников

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов за сутки.

Отмечается, что пять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики (ДНР) и Саги Херсонской области.

До этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что объемы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска по сравнению с началом 2022 года увеличились в 16 раз. По его словам, объемы поставок в войска образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в 3 раза.

20 ноября стало известно, что в начале месяца в зону проведения спецоперации (СВО) поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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