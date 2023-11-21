Средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов за сутки.

Отмечается, что пять украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики (ДНР) и Саги Херсонской области.

До этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что объемы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска по сравнению с началом 2022 года увеличились в 16 раз. По его словам, объемы поставок в войска образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в 3 раза.

20 ноября стало известно, что в начале месяца в зону проведения спецоперации (СВО) поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.