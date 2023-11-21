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Губернатор Брянской области рассказал о попытке атаки региона беспилотником

Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении средствами РЭБ беспилотника у Брянска

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что была пресечена попытка украинской стороны совершить атаку с помощью БПЛА.

По данным главы региона, средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Оперативные службы работают на месте.

Около полуночи другой украинский беспилотник пытался атаковать Курскую область. Дежурными силами ПВО он был уничтожен.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

13 ноября Старовойт сообщал, что украинский беспилотник скинул боеприпас. Инцидент произошел в селе Горналь Суджанского района.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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